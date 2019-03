Novi koraki za oživljanje mestnih središč

Ljubljana, 26. marca - Občine, ki so združile moči s ciljem oživitve mestnih središč, nadaljujejo korake za razvoj središč, bogatih s kulturno dediščino in pestro butično ponudbo. Zaživel je namreč odbor za menedžment mestnih središč, ki bo skrbel za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, so danes sporočili iz Združenja mestnih občin Slovenije.