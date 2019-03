EU in Kitajska za medsebojno spoštovanje

Pariz, 26. marca - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v Parizu gostil kitajskega kolega Xi Jinpinga, nemško kanclerko Angelo Merkel in predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja. Macron je po pogovorih kitajskega predsednika pozval, naj spoštuje enotnost EU, in se zavzel za zgledne odnose med Evropo in Kitajsko.