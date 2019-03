Radovljica, 26. marca - Gorenjski kriminalisti so danes na območju Radovljice obravnavali nasilno smrt v zasebnem prostoru. Umrla sta moški in ženska. Na obeh so našli znake nasilja z nožem in po doslej zbranih podatkih je izključeno, da bi bil v dejanje vpleten še kdo drug.