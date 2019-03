Pri KUD Sodobnost International Flisarjev roman, Vilčnikove drame in prevodna dela

Ljubljana, 26. marca - Pri KUD Sodobnost so predstavili novi roman Evalda Flisarja Poglej skozi okno, tri drame Roka Vilčnika in tri prevodna dela. Med njimi so kratke zgodbe malteškega pisatelja Pierra J. Mejlaka Kar noč dopušča, roman italijanskega avtorja Luigia Ballerinija Šifra 2.0 ter slikanica o modrem medvedku hrvaških avtoric Silvije Šesto in Vande Čižmek.