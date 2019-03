Gradnja hitre ceste Jagodje-Lucija zamaknjena za nedoločen čas

Ljubljana/Lucija, 26. marca - Aktivnosti pri gradnji odseka hitre ceste med Jagodjem in Lucijo so očitno zastale. Na Družbi za avtoceste v RS (Dars) so za STA namreč pojasnili, da so do zdaj sicer pridobili več kot 90 odstotkov nepremičnin, potrebnih za gradnjo, da pa negativno stališče piranske občine pomeni zamik gradnje za nedoločen čas.