Sneg na hrvaškem otoku Braču

Zagreb, 26. marca - Na Vidovi gori na hrvaškem otoku Braču je danes snežilo, potem ko je Hrvaško zajela hladna fronta in se je meja sneženja spustila na 600 metrov nadmorske višine, poročajo hrvaški mediji. Na Braču, kjer so konec tedna namerili temperature tudi nad 20 stopinj Celzija, so tako danes imeli nekoliko bolj zimsko vzdušje.