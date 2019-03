Indeks na Ljubljanski borzi raste

Ljubljana, 26. marca - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi v dopoldanskem delu trgovanja raste in pridobiva skoraj 0,5 odstotka. Od prometnejših vrednostnih papirjev v prvi kotaciji po rasti prednjačijo delnice Krke in Save Re, sicer pa skoraj 16 odstotkov ob skromnem prometu pridobivajo delnice Intereurope. Cenijo se medtem delnice Luke Koper in Telekoma Slovenije.