V Nemčiji zaradi groženj z bombo evakuirali več mestnih hiš

Augsburg, 26. marca - V najmanj šestih nemških mestih so davi izpraznili mestne hiše, ki so skoraj hkrati prejele grožnje z bombo. Največja policijska operacija je potekala v Augsburgu, za zdaj pa nikjer niso našli eksplozivnih teles, prav tako ni informacij o ozadju groženj. So pa politiki in sodišča v Nemčiji že mesece tarča groženj domnevnih desničarskih skrajnežev.