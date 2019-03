Hrvaška policija tudi v turističnih krajih s kamerami za nadzor prometa

Zagreb, 26. marca - Na Hrvaškem bodo do konca leta postavili 59 novih kamer za nadzor prometa, med drugimi v znanih turističnih mestih ob obali, kot so Rovinj, Poreč, Senj, Zadar, Biograd, Vodice, Orebić in Dubrovnik. Kamere bodo, potem ko so jih lani že namestili na območju Zagreba, Reke in Karlovca, postavili v 17 županijah.