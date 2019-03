Delodajalci na posvetu Klampferjevi predstavili zahteve na področju delovnih razmerij

Ljubljana, 26. marca - Delodajalci so se danes zbrali na posvetu v Ljubljani, kjer govorijo o zahtevah, ki jih imajo do vlade na področju delovnih razmerjih. Poudarili so, da želijo manj administrativnih bremen in ne dodatnih višanj stroškov dela. Svoje zahteve so predstavili tudi ministrici za delo Kseniji Klampfer, ki je predstavila načrtovane ukrepe.