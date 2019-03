Finance o cenah nepremičnin (26. 3.)

Ljubljana, 25. marca - Jurij Šimac v komentarju Nepremičnine: do kdaj bo samo še raslo? piše, da cene nepremičnin pri nas rastejo in da razlogov za upad cen ni na vidiku. Avtor primerja slovenske bruto plače pred krizo januarja 2008 in plače januarja letos, ki so za 30 odstotkov višje. Ugotavlja, da se bo v primeru gospodarske krize poznalo tudi pri cenah nepremičnin.