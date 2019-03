Ljubljanska borza: V ospredju znova Krka

Ljubljana, 25. marca - Na Ljubljanski borzi so posredniki danes sklenili za 449.330 evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke. Te delnice so se pocenile za odstotek, navzdol je šla večina pomembnejših delnic. V zelenem so bile le delnice Save Re in Telekoma, ki so pridobile 4,6 odstotka. Indeks je dan sklenil četrt odstotka nižje.