Podjetja obljubila preglednejše navajanje cen najema vozil

Bruselj, 25. marca - Pet vodilnih podjetij na področju najema vozil - Avis, Europcar, Enterprise, Hertz in Sixt - se je, potem ko so jih k temu pozvali Evropska komisija in evropski organi za varstvo potrošnikov, zavezalo k spremembi načina navajanja cen. Odslej bo cena navedena bolj pregledno in bo prikazovala vse dejanske stroške, so sporočili iz Bruslja.