Na IJS z odprtjem razstave uraden začetek Dnevov Jožefa Stefana

Ljubljana, 25. marca - Z odprtjem razstave Irwin: NSK-garde in procesije so se na Institutu Jožef Stefan (IJS) uradno začeli 27. Dnevi Jožefa Stefana, ki so letos posvečeni 70. obletnici inštituta. Kot je uvodoma povedal direktor Jadran Lenarčič, je IJS danes največje raziskovalno središče v državi, ki v znanstvenem in kulturnem smislu presega slovenske meje.