Gorazd Bertoncelj: Cilji niso doseženi, s finišem smo zelo zadovoljni

Planica, 25. marca - Selektor smučarskih skakalcev Gorazd Bertoncelj bo tudi v novi sezoni glavni trener A-reprezentance, saj po pravkar končani uživa zaupanje predsednika zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljuba Jasniča. Čeprav nobenega od glavnih začrtanih ciljev njegovi varovanci niso dosegli, se zdi, da so vendarle naredili korak naprej.