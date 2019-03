Kauzer in Savšek že zmagujeta

Ljubljana, 24. marca - Savske brzice so gostile uvodno domače tekmovanje sezone v slalomu na divjih vodah. Na tacenski progi, ki bo zadnji vikend v juniju gostila tekmo za svetovni pokal, so zmagali Eva Terčelj med kajakašicami, Alja Kozorog med kanuistkami, Peter Kauzer med kajakaši in Benjamin Savšek med kanuisti.