Planica od skromnih začetkov do doline skakalnih rekordov (kronologija)

1930 - Planica je dobila prvo 20-metrsko skakalnico, ki je stala ob cesti med Bloudkovo velikanko in zapuščenima skakalnicama pri železniški postaji v Ratečah.

1931 - Na pobudo takratnega generalnega tajnika jugoslovanske zveze za zimske športe Josa Gorca iz ljubljanskega športnega kluba Ilirija so v Planici odprli Dom Ilirija z bazenom in teniškim igriščem, danes znan kot Dom Planica.

1932 - Joso Gorec je klubskemu kolegu Stanku Bloudku naročil načrt za 80-metrsko skakalnico. Bloudek je narisal načrte in v dolini pod Poncami poiskal lokacijo, kjer skakalnica stoji še danes. A naslednje leto je gradbenik in alpinist Ivan Rožman narisal načrt za 90-metrsko skakalnico in odločili so se za izgradnjo skakalnice po Rožmanovem načrtu namesto Bloudkovem.

1933 - Skakalnico - velikanko pod Poncami so začeli graditi oktobra, decembra pa so bila dela že končana. Gradnjo je financiral avtor načrta skakalnice Ivan Rožman.

februar 1934 - Na velikanki so pripravili otvoritveno tekmo, državno prvenstvo Kraljevine Jugoslavije. Zmagovalec Franc Palme je s 55 in 60 metri postavil rekorda skakalnice in hkrati državna rekorda.

marec 1934 - Na prvem mednarodnem tekmovanju na velikanki je padel svetovni rekord, prvi planiški. Z 92 metri je zmagal Norvežan Birger Ruud.

marec 1935 - Na drugem mednarodnem tekmovanju v Planici so bili postavljeni štirje svetovni rekordi, najdaljši Norvežana Reidarja Andersena je meril 99 metrov.

1935 - Stanko Bloudek je prerisal profil velikanke, ki so jo nato ustrezno popravili, kar je omogočilo daljše skoke. Bloudek je bil nato glavni inženir pri povečevanju in posodabljanju skakalnic v Planici vse do leta 1959, velikanka je postala znana kot Bloudkova velikanka. Rožman pa se je zaradi spora o originalnem avtorstvu te skakalnice za vedno umaknil iz Planice.

15. marec 1936 - Avstrijec Sepp Bradl je v Planici kot prvi človek v zgodovini poletel prek 100 metrov. Doskočil je pri 101,5 metra. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sicer skoke na planiški velikanki prepovedala, češ da ni varna.

1938 - Na kongresu Fisa v Helsinkih je Joso Gorec dosegel, da je Fis dovolila polete na planiški velikanki, a le v "študijske namene". Marca je na mednarodni tekmi Sepp Bradl s 107 metri postavil nov svetovni rekord.

marec 1941 - Na mednarodnem tekmovanju na Bloudkovi velikanki je padlo kar pet svetovnih rekordov. Postavili so jih nemški skakalci, najdaljši je bil 118 metrov Rudija Geringa.

marec 1947 - Po šestletnem premoru zaradi vojne vihre so na Bloudkovi velikanki znova priredili mednarodno tekmo. Zmagal je Rudi Finžgar, ki je kot prvi Slovenec preskočil stometrsko znamko in pristal pri 102 metrih.

marec 1948 - Padel je zadnji svetovni rekord na Bloudkovi velikanki. Dosegel ga je Švicar Fritz Tschannen s 120 metri. Pri isti dolžini je doskočil tudi Janez Polda, ki pa je padel.

marec 1949 - Odprli so novozgrajeno srednjo 90-metrsko skakalnico, ki jo je skonstruiral Stanko Bloudek. Na otvoritveni mednarodni tekmi je zmagal Janez Polda.

1951 - Na Bloudkovi velikanki se je podrlo hrbtišče iz stebrov. V naslednjih dveh letih so velikanko obnavljali in povečali.

1952 - Stanko Bloudek je v Planici skonstruiral tri majhne skakalnice, ki so jih porušili leta 2013 in jih na istem mestu nadomestili s tremi novimi.

marec 1954 - Na prenovljeni, zdaj 125-metrski Bloudkovi velikanki, so prvič izpeljali mednarodno tekmovanje, zmagal je Finec Ossi Laaksonen. Ob velikanki so odprli tudi nov betonski sodniški stolp z leseno fasado.

marec 1957 - Na znova povečani velikanki je Nemec Helmut Recknagel s 124 metri izboljšal rekord naprave.

marec 1960 - Ob obisku jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita so v Planici odprli nov RTV stolp, zbrala se je 30.000-glava množica. Helmut Recknagel je s 127 metri znova izboljšal rekord naprave.

marec 1966 - Jiri Raška iz Češkoslovaške je s 130 metri izboljšal rekord Bloudkove velikanke.

1967 - Po načrtih bratov Lada in Janeza Goriška se je v Planici začela gradnja nove letalnice s K-točko 153 metrov. Gradnja je trajala dve leti.

marec 1969 - Na otvoritveni tekmi na novi letalnici bratov Gorišek je padlo pet svetovnih rekordov. Zadnjega, 165 metrov, je dosegel Nemec Manfred Wolf. V treh dneh tekmovanja se je zbralo 90.000 gledalcev.

marec 1972 - Na letalnici bratov Gorišek so prvič v zgodovini organizirali svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, zmagal je Švicar Walter Steiner. Planica je sicer izgubila primat svetovnega rekorda, saj je Nemec Heinz Wossipiwo v Oberstdorfu poletel do 169 metrov.

marec 1974 - Na letalnici bratov Gorišek je Švicar Walter Steiner s 169 metri izenačil svetovni rekord.

marec 1977 - Bogdan Norčič je kot predtekmovalec z najvišjega naleta letalnice bratov Gorišek poletel 181 metrov, kar bi bil nov svetovni rekord, a je z rokami podrsal po snegu. Zatem je Avstrijec Reinhold Bachler s 172 metri postavil nov rekord naprave.

marec 1979 - Nemec Klaus Ostwald je s 176 metri na letalnici bratov Gorišek izenačil svetovni rekord Tonija Innauerja, ki ga je postavil tri leta prej v Oberstdorfu. Ansambel bratov Avsenik je pod Poncami premierno zaigral danes legendarno skladbo Planica, Planica.

marec 1980 - Planica je prvič gostila tekme svetovnega pokala.

17. marec 1994 - V Planici je bila prvič presežena druga magična meja v smučarskih poletih - 200 metrov. Finec Toni Nieminen je pristal pri 203 metrih. Že pred njim je Avstrijec Andreas Goldberger poletel 202 metra, a po snegu podrsal z rokami.

marec 1997 - Planiške tekme svetovnega pokala si je skupaj ogledalo rekordnih 130.000 obiskovalcev.

marec 1998 - Več deset tisoč gledalcev je pospremilo zaključek svetovnega pokala, na katerem si je Primož Peterka zagotovil veliki kristalni globus. Japonec Noriaki Kasai je s 147,5 metra postavil zadnji rekord na stari Bloudkovi velikanki.

december 2001 - Bloudkova velikanka se je podrla; zrušili so se betonski temelji in leseno hrbtišče. Zadnje mednarodno tekmovanje in sploh zadnji skok na stari napravi se je zgodil prav tega leta, Slovenija pa je bila naslednjih deset let brez 120-metrske skakalnice.

marec 2004 - V Planici so prvič na SP v poletih izvedli tudi ekipno tekmo. Zmagali so Norvežani.

20. marec 2005 - Padel je doslej zadnji svetovni rekord v Planici. Norvežan Bjoern Einar Romoren je poletel do 239 metrov. Niz planiških rekordov je prekinil šele norveški Vikersund februarja 2011.

2009 - Na zahtevo Fisa so pod Poncami zgradili novo sedežnico, sicer bi lahko Planica izgubila tekme najvišjega ranga. Nadomestila je več kot 50 let staro Bloudkovo tirno vzpenjačo, imenovano tudi Hugo, ki ni več zadostovala standardom Fisa.

2011 - Slovenska vlada je z Nordijskim centrom Planica podpisala pogodbo o temeljiti prenovi nordijskega centra in vseh skakalnic. Julija so začeli rušiti televizijski in sodniški stolp ter naleta Bloudkove velikanke.

31. maj 2012 - Slovenija oziroma Planica je bila neuspešna v boju za organizacijo nordijskega SP 2017, so odločili delegati na 48. kongresu Mednarodne smučarske zveze (Fis).

14. oktober 2012 - V Planici so slovesno odprli novo veliko skakalnico (HS139), ki je zrasla na podrtiji stare Bloudkove velikanke. Stoji na istem mestu kot stara naprava, arhitekti so ohranili tipičen Bloudkov lok hrbtišča. Odprli so tudi novo srednjo napravo (HS104). Ta je nadomestila 90-metrsko, ki je nekoč stala kakih 100 metrov stran. Projektant krivulje obeh skakalnic je Klemen Kobal. Gradnja skakalnic je trajala 15 mesecev.

16. oktober 2012 - Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije je potrdil novo kandidaturo za organizacijo nordijskega SP - tokrat za leto 2019.

2013 - Začela se je prenova letalnice bratov Gorišek, ki so jo končali do finala sezone 2014/2015. Na tej napravi je bilo doslej skupaj doseženih 28 svetovnih rekordov. Na njej so prvič v zgodovini poleteli čez 160 m, 170 m, 180 m, 190 m, 200 m, 210 m, 220 m in 230 m, v nekaterih primerih s padcem.

18. april 2013 - Vlada RS je dala soglasje h kandidaturi Planice za SP v nordijskem smučanju za leto 2019.

2014 - Po 16 letih so na prenovljeni Bloudkovi velikanki znova izvedli tekme za svetovni pokal. Anže Lanišek je s 149 metrov dolgim skokom postavil rekord naprave. V tem letu je Planica prvič gostila ženske tekme svetovnega pokala. Zadnjo tekmo sezone je dobil Peter Prevc z novim rekordom velike skakalnice, ko je v finalni seriji pristal pri 142 metrih.

5. junij 2014 - Planici tudi v drugo ni uspelo s kandidaturo za SP v nordijskem smučanju.

16. marec 2015 - Po dveh letih so odprli prenovljeno letalnico bratov Gorišek, ki naj bi omogočala polete prek 250 metrov. Na prvi prireditvi so se letalci tej dolžini že povsem približali. Peter Prevc je tako 20. marca 2015 pristal pri 248,5 metra in postavil rekord naprave.

11. december 2015 - Štiri leta po podpisu pogodbe so odprli novi Nordijski center Planica. Sodobno športno središče obsega skakalni center z osmimi skakalnicami in tekaški center, omogoča treninge na prostem in v dvorani. Uredili so rolkarsko progo in sedem kilometrov homologiranih tekaških prog z navezavo na obstoječe rekreativne proge, ki jih je v okolici za okoli 40 kilometrov.

20. marec 2016 - Peter Prevc je ob koncu rekordne sezone v zgodovini svetovnega pokala, ko je premikal mejnike, visoko dvignil še veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku in mali kristalni globus za zmago v poletih.

10. junij 2016 - Planici na kongresu Fisa v mehiškem Cancunu z novim planiškim centrom ponovno ni uspelo v kandidaturi za SP v nordijskem smučanju leta 2021.

21. november 2016 - Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije je potrdil, da Planica na kongresu Fisa vnovič kandidira za izvedbo SP v nordijskem smučanju leta 2023.

25. marec 2017 - Poljak Kamil Stoch je na ekipni tekmi pristal pri 251,5 metra, vendar je pri tem podrsal z zadnjo platjo po snegu. Sodniki so njegov skok ocenili kot uspešen in to je uradni rekord letalnice. Avstrijec Stefan Kraft je dan pozneje z zmago na tekmi z eno serijo dokončno osvojil veliki kristalni globus in malega v poletih.

22. marec 2018 - Poljak Kamil Stoch je v Planico prišel že kot skupni zmagovalec svetovnega pokala, Robert Kranjec pa se je v kvalifikacijah s poletom, dolgim 238 m, zapisal v zgodovino kot prvi, ki je 200-krat dosegel 200-metrsko znamko. Avstrijec Gregor Schlierenzauer je pristal pri 253,5 metra, kar bi bil izenačen svetovni rekord, a je pri pristanku podrsal z obema rokama.

17. maj 2018 - Planica je na kongresu Mednarodne smučarske zveze v Grčiji v četrtem poskusu kandidature le dobila organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva, ki bo pod Poncami leta 2023.

23. marec 2019 - Slovenija v postavi Timi Zajc, Domen Prevc, Peter Prevc in Anže Semenič je na zadnji ekipni tekmi jubilejne, 40. sezone svetovnega pokala osvojila tretje mesto, planiški praznik pa je minil v znamenju slovesa enega najboljših slovenskih skakalcev Roberta Kranjca. Leteči Kranjec je še zadnjič poletel v dolini pod Poncami in rekordno znamko poletov prek 200 metrov premaknil na 212.