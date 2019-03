Policisti in zdravstveni delavci zadovoljni, da se je v Planici zmanjšala prisotnost alkohola

Ljubljana, 24. marca - Policisti in zdravstveni delavci so zadovoljni, da v Planici letos niso imeli veliko dela in da se je v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšala prisotnost alkohola ter da je bilo tudi manj izgredov zaradi vinjenosti. Do začetka današnje tekme so policisti obravnavali zgolj posamezne kršitve, tudi promet je več ali manj potekal tekoče.