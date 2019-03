Slovenci tretji na ekipni tekmi, ganljivo slovo Roberta Kranjca

Planica, 23. marca - Smučarski skakalci Anže Semenič, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc so Sloveniji danes na zadnji moštveni tekmi sezone s tretjim mestom priskakali tako želene in pričakovane stopničke. V dolini pod Poncami je še zadnjič poletel Robert Kranjec, ki ga je do 212. poleta prek 200-metrske znamke ponesla 21.200-glava množica navijačev.