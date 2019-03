Minnesota z zmago nad prvaki korak bližje končnici

Washington, 23. marca - Hokejisti ekipe Minnesote Wild so morda dosegli najpomembnejšo zmago v rednem delu sezone severnoameriške lige NHL. V gosteh so z 2:1 premagali aktualne prvake Washington Capitals ter se v razvrstitvi vzhodnega dela lige zavihteli na osmo mesto, ki še pelje v končnico prvenstva in boje za Stanleyjev pokal.