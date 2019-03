Slab večer Dragića ob porazu Miamija

Milwaukee, 23. marca - Ekipa Milwaukee Bucks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagala Miami Heat s 116:87 in se utrdila v vodstvu celotne lige. Za Mami, ki je ostal na osmem mestu na vzhodnem delu, ki še zagotavlja končnico, je Goran Dragić v 22 minutah zgrešil vseh devet metov in ostal brez točke, ujel pa je pet točk in imel štiri podaje.