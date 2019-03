Trump domnevno ukinil zadnje sankcije lastne vlade proti Severni Koreji

Washington, 23. marca - Predsednik ZDA Donald Trump je v petek tvitnil, da je razveljavil zadnje sankcije svoje vlade proti Severni Koreji, njegova tiskovna predstavnica Sarah Sanders pa je pojasnila, da je Kim Jong-un Trumpu všeč in meni, da sankcije niso potrebne. Ni sicer jasno, za katere sankcije gre, in ni jasno, ali je to jasno Trumpu.