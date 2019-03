Danes pod Poncami za moštvene stopničke, slovo Roberta Kranjca

Planica, 23. marca - Timi Zajc, Domen Prevc, Peter Prevc in Anže Semenič bodo v Planici danes slovenska železa v ognju na zadnji moštveni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih to zimo. Fantje so z zmago minuli vikend na letalnici v Vikersundu napovedali, da tudi pred domačimi navijači merijo na vrh. Dolina pod Poncami bo tudi v znamenju slovesa Roberta Kranjca.