Podjetje Nil odslej v danskih rokah

Ljubljana, 24. marca - Slovensko podjetje Nil, eden od največjih dobaviteljev informacijske tehnologije državi, ima novega lastnika z Danske. Menedžerji in drugi zaposleni v podjetju so se po 30 letih širjenja v regiji in rasti poslovanja odločili za izstop iz lastništva. Kot so pojasnili za STA, po prevzemu podjetja ne bo sprememb, delovna mesta ostajajo v Sloveniji.