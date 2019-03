Mariborsko tožilstvo za Šiška predlaga leto in štiri mesece zapora

Maribor, 22. marca - Na mariborskem sodišču so danes v sojenju Andreju Šišku in Mateju Lesjaku sklenili glavno obravnavo in začeli zaključne besede kljub temu, da je sodnica Vanja Verdel Kokol v četrtek zaključne besede napovedala šele za naslednji teden. Kot piše Večer, je tožilstvo za Šiška predlagalo leto in štiri mesece zapora, za Lesjaka pa pogojno kazen.