Šarec: Ustavna presoja rebalansa se mi zdi popolnoma nesmiselna, stvari so pod nadzorom

Bruselj, 22. marca - SDS ima po besedah premierja Marjana Šarca vso pravico do prizadevanj za vložitev zahteve za presojo ustavnosti rebalansa letošnjega proračuna, vendar pa se mu to zdi popolnoma nesmiselno in spet le ustvarjanje političnega nemira. "Stvari so povsem pod nadzorom," je napoved prvaka SDS Janeza Janše po koncu vrha EU v Bruslju komentiral Šarec.