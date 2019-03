Boeing naročnikom letal 737 max 8 in 9 varnostne instrumente prodajal posebej

Seattle, 22. marca - Ameriški proizvajalec letal Boeing je naročnikom svojih novih potniških letal 737 max 8 in 9, ki so po nesreči v Etiopiji prizemljena po vsem svetu, varnostne instrumente prodajal posebej. Nekatere družbe so se zaradi nižje cene tako odločale za slabše opremljena letala. Indonezijska letalska družba Garuda je medtem preklicala nakup teh letal.