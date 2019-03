Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenih številkah, potem ko so se vlagatelji otresli dvomov glede zdravja ameriškega gospodarstva. Največjo rast so zabeležile delnice Appla, ki bo prihodnji teden predstavil platformo za video pretočne vsebine po vzoru Netflixa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.