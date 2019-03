Danes vrata odpira mednarodni zbirateljski sejem Collecta

Ljubljana, 22. marca - Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta bo danes že trinajstič odprl svoja vrata. Ker je leto 2019 bogato leto obletnic, so organizatorji poleg tradicionalnega kupovanja, prodajanja in izmenjevanja zbirateljskih predmetov pripravili še tematsko razstavo Znanost in umetnost, ki bo obeleževala številne obletnice, so sporočili organizatorji.