Peter Prevc: Moj prvi skok v Planici je bil boj za preživetje

Planica, 22. marca - Skakalni šampion Peter Prevc se je v četrtkovih kvalifikacijah sicer zlahka prebil na današnjo tekmo, prva serija se bo začela ob 14.30, a je imel ob tem oblico nenadejanih težav. Pri prvem preletu letalnice bratov Gorišek se je le zahvaljujoč izkušnjam in spretnosti rešil padca, nato je stopnjeval nastope, a to še ni to, kar si želi.