Navidezna resničnost je tako priložnost kot morebitna past

Ljubljana, 22. marca - Tehnologija navidezne in obogatene resničnosti ponuja obilo možnosti za razvoj in napredek, vendar pa je treba paziti, da bo ostala zgolj orodje, ki služi ljudem, in ne da bodo ljudje služili tehnologiji, je eno od sporočil okrogle mize ob četrtkovem odprtju laboratorija za navidezno in obogateno resničnost v ljubljanskem tehnološkem parku.