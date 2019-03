Svetovalci: Tudi manjša podjetja se morajo na morebitno krizo pripraviti

Ljubljana, 21. marca - Tudi majhna in srednje velika podjetja se morajo na morebitno gospodarsko krizo pripraviti, in sicer tako z vidika virov financiranja, spremljanja ključnih strank in razpršitve tveganj kot vlaganja v zaposlene, so ugotavljali na današnjem dogodku družb PwC Slovenija in KD Skladi v Ljubljani.