Združenje Sever obeležilo 30-letnico akcije Sever

Ljubljana, 21. marca - Ob 30-letnici akcije Sever je Združenje Sever, ki letos obeležuje 25 let delovanja, pripravilo okroglo mizo, na kateri so predstavili priprave organov za notranje zadeve pred t. i. mitingom resnice 1. decembra 1989, ki so ga nato preprečili. S tem so zaščitili demokratične procese v Sloveniji in pomembno sodelovali pri nastanku samostojne države.