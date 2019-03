ZN: Ciklon na jugu Afrike morda ena najhujših katastrof doslej

New York/Harare, 20. marca - Združeni narodi so danes opozorili, da bi lahko bil ciklon Idai ena najhujših naravnih katastrof na jugu Afrike, kar jih pomnijo. Zato so države članice pozvali k izdatni finančni pomoči. Po zadnjih podatkih je sicer tropski ciklon v Zimbabveju in Mozambiku zahteval več kot 300 smrtnih žrtev.