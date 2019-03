Z Urškinim letom počastitev 480-letnice prikazovanja Marije pastirici na Skalnici

Nova Gorica, 24. marca - Neke junijske sobote leta 1539 se je pastirici Urški Ferligoj na Skalnici prikazala Mati Božja in ji naročila, naj pove ljudstvu, da ji na gori postavi cerkev in jo prosi milosti. Letos mineva 480 let od prikazanja, zato so pripravili niz dogodkov, ki se začenja z današnjim srečanjem otroških in mladinskih cerkvenih pevskih zborov.