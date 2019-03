Filozof Slavoj Žižek praznuje 70 let

Ljubljana, 21. marca - Slavoj Žižek praznuje 70 let. Eden izmed filozofov z največjo publiciteto v svetovnem merilu ima danes skorajda status rockerske zvezde. Knjige, ki jih objavlja pri najuglednejših svetovnih založbah, po vrsti postajajo akademske uspešnice. Področja njegovega raziskovanja so nemški idealizem, psihoanaliza in politična filozofija.