Newyorški muzej MoMA namerava prodati Picassovo risbo

New York, 22. marca - Newyorški Muzej moderne umetnosti (MoMA) namerava prodati risbo španskega umetnika Pabla Picassa, s čimer želi povečati svoj fundus za odkup del. Na risbi s tušem z naslovom Flavtistka in sloneči akt iz leta 1932 je umetnik upodobil svojo muzo in ljubico Marie-Therese Walter. Avkcijska hiša Christie's jo bo v Parizu dala na dražbo 28. marca.