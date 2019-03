Nasvet Arsa: V Planico s sončnimi očali in sončno kremo

Ljubljana, 21. marca - Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severovzhodnim vetrom priteka razmeroma hladen in bolj suh zrak. To je vremenska slika za Slovenijo za prihodnje tri dni, zato Agencija RS za okolje (Arso) obiskovalcem Planice svetuje: Ne pozabite na sončna očala in sončno kremo!