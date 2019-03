Kauzer že našel prave občutke, Savšek še ne povsem

Ljubljana, 20. marca - Do izbirnih tekem slovenskih kajakašev in kanuistov na divjih vodah je še dober mesec, tako da je še nekaj časa za kakovosten trening, a glavni pripravljalni del so tekmovalci, ki naj bi sestavljali reprezentanco, že opravili. Od udarnega moškega tria v njem ni imel težav le Luka Božič, Peter Kauzer in Benjamin Savšek pa sta ga začela z zamudo.