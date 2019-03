Planica danes slavi 50-letnico letalnice bratov Gorišek

Planica, 21. marca - To sezono je finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici še bolj poseben, saj letalnica bratov Lada in Janeza Goriška, po zaslugi katerih se že od vsega začetka premika meje v tem športu, praznuje 50 let. Doslej je v Planici "padlo" 28 svetovnih rekordov, Janez Gorišek si želi, da bi se rekordna znamka spet vrnila v domovino.