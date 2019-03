Ura za Zemljo letos poziva k odpovedi plastiki

Ljubljana, 24. marca - Prihodnjo soboto, 30. marca, bodo med 20:30 in 21:30 znova ugasnili luči po domovih in mestih vsega sveta v okoljski akciji Ura za Zemljo. V ospredju akcije, v okviru katere se vsako leto v temo pogreznejo številne svetovne znamenitosti, kot so pariški Eifflov stolp, rimski Kolosej in londonski Big Ben, bo letos boj proti plastiki.