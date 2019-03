V Osijeku končan mladinski del, na vrsti boji v članski konkurenci

Osijek, 20. marca - Slovenski strelski upi so končali nastope na letošnjem evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v Osijeku. V posamični mladinski konkurenci sta nase najbolj opozorila Luka Lukić in Anja Prezelj. Prvi je z zračno puško osvojil 14. mesto, druga pa z zračno pištolo 19. mesto. Od četrtka do nedelje bodo v Osijeku na sporedu boji v članski konkurenci.