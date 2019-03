Singapur, 20. marca - Cene nafte so se v azijskem trgovanju vrtele okoli izhodišča. Trgovce skrbi, da pogajanja o končanju trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko ne potekajo tako dobro, kot so si nadejali. Upali so na rešitev v marcu ali aprilu, a kaže, da čakanja na izid ne bo tako hitro konec.