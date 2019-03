Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 3. )

Ljubljana, 19. marca - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o začetku obratovanja Magne v Sloveniji, ilegalnih prehodih meje pri nas in odločitvi premierja Marjana Šarca glede govora v Evropskem parlamentu. Poročale so o srečanjih ob robu konference predsednikov parlamentov v sklopu Jadransko-jonske pobude ter nagradah SNG Maribor na festivalu v Nišu.