Pogrešajo 28-letnega Aleša Stupana iz Kamnika

Ljubljana, 19. marca - Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni, da je pogrešan 28-letni Aleš Stupan iz Kamnika. Visok je 185 centimetrov, suhe postave, ima daljše črne lase do brade, nosi

očala z dioptrijo in ima brke ter bradico, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.