Onkološki inštitut po uspešno izvedenih sanacijskih ukrepih s predlogom za izstop iz sanacijskega programa

Ljubljana, 19. marca - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana se je danes seznanil s poročilom o izvajanju sanacijskih ukrepov. Večino načrtovanih ciljev so presegli, prav tako poslujejo pozitivno, pokrili so tudi vse izgube iz preteklih let, zato bo vodstvo zavoda predlagalo izstop iz sanacijskega programa, je napovedala generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić.