Bežal pred policisti in trčil v živo mejo

Maribor/Novo mesto, 19. marca - Mariborski policisti so v ponedeljek med nadzorom prometa ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki znakov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Med begom je storil več prekrškov in se nazadnje zaletel v živo mejo. Policisti so kasneje ugotovili, da je vozil neregistrirano vozilo in da nima vozniškega dovoljenja.