Festival Vzkrik tudi v razmislek o stanju in prihodnosti dramske pisave

Ljubljana, 19. marca - V prostorih Nove pošte bo od 21. do 24. marca potekal 3. festival dramske pisave Vzkrik. V sklopu festivala bo sedem novih dramskih besedil dočakalo bralno uprizoritev, ki so plod leto trajajoče delavnice ter sodelovanj z mentorji, režiserji in igralci. Festival v četrtek uvaja pogovor, v nedeljo pa ga sklepajo Impro variacije festivalskih besedil.