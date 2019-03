Podaja Kopitarja in nov poraz kraljev, Tampi že predsedniški pokal

Los Angeles, 19. marca - Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški hokejski ligi NHL izgubili 16. dvoboj v zadnjih 18 obračunih. V domačem Staples centru so morali priznati premoč kanadski ekipi Winnipeg Jets z 2:3 in so se s tem že tudi teoretično poslovili od možnosti za končnico. Igralci Tampa Bay Lightning pa so že osvojili predsedniški pokal.