V Podljubelju skala prebila zid objekta

Podljubelj, 19. marca - V naselju Podljubelj v tržiški občini se je v ponedeljek nekaj pred 22. uro zvečer s pobočja utrgala in privalila skala s približno meter velikim premerom. Prebila je zid gostinsko-stanovanjskega objekta in obstala v njem. V dogodku ni bil nihče poškodovan, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.